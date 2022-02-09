Россиянам назвали способы отличить легальный алкоголь от контрафакта

Росалкогольрегулирование сделало все для того, чтобы люди не травились нелегальным алкоголем, рассказал «Ленте.ру» директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Он поделился двумя простыми способами, при помощи которых можно проверить, легален алкоголь или нет.

Ранее ТАСС опубликовал результаты исследований Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которым почти треть от всего крепкого алкоголя на российском рынке относится к нелегальному обороту.

По словам Черниговского, бутлегеры чаще подделывают именно крепкий алкоголь, в основном водку, потому рентабельность от такого бизнеса гораздо выше. В первую очередь они зарабатывают на том, что не оплачивают высокий акциз и другие налоги.

Два простых способа исключить контрафакт

Чтобы не попасться на подделку, можно воспользоваться приложением для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко», которое разработало Росалкорегулирование, поделился эксперт.

«Там все очень просто. Вы находите QR-код на акцизной марке, в этой программе есть сканер, вы наводите его на QR-код, и вся информация об этом алкоголе сразу же появляется на экране вашего смартфона: производитель, название алкогольного бренда, фотографии этикетки, номер кассы, где вы приобрели данную алкогольную продукцию, время, когда вы ее приобрели», — рассказал Черниговский. По его словам, приложением можно воспользоваться как до покупки алкоголя, так и после.

Второй способ подойдет тем, у кого нет смартфона — при помощи сайта Росалкогольрегулирования можно проверить лицензию магазина на продажу алкоголя. «Любой розничный магазин, который реализует алкогольную продукцию, должен иметь соответствующую лицензию на право розничной реализации алкоголя. Есть сайт Росалкогольрегулирования, где существует весь реестр выданных лицензий регуляторам, как в отношении оптового звена, так и розничного. Вы можете записать номер лицензии, войти на сайт Росалкогольрегулирования и проверить, действительно ли данная лицензия существует, и кто ее получил», — поделился Черниговский.

