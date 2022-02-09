Россиянам сохранили право оставлять негативные отзывы в интернете

Российские суды сохранили за гражданами страны право оставлять в интернете негативные отзывы об услугах. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назвал такие отзывы в сети реализацией права на свободу выражения мнений, передает РИА Новости.

«Суды учитывают, что негативные отзывы — реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора», — заявил Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Глава Верховного суда отметил, что неодобрительное мнение клиента не может быть основанием для расторжении договора об оказании услуг. Лебедев подчеркнул, что российские судьи удовлетворяют 80 процентов исков о защите прав потребителей.

В материале отмечается, что в Верховном суде России рассматривали жалобу россиянки, которой аннулировали абонемент в спортзал после того, как она оставила в сети негативный отзыв о компании, предоставлявшей услуги. Суд восстановил абонемент, а случай включили в обзор практики, на которую должны ориентироваться инстанции в аналогичных вопросах.