Москва указала на возможность продать газ без «Северного потока-2»

Москва способна найти покупателей газа даже в случае, если «Северный поток-2» не будет введен в эксплуатацию. О такой возможности РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он пояснил, что запуск газопровода нужен в первую очередь европейским потребителям, нежели России. «Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока-2" не будет», — указал дипломат.

Ранее Чижов опроверг обязанность «Газпрома» поставлять дополнительные объемы газа в Евросоюз. На вопрос, обязана ли российская компания наращивать поставки, постпред ответил отрицательно. При этом на самом деле «Газпром» поставляет некоторое количество дополнительного газа в Европу. «Хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — добавил он.

8 февраля лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл рассказал об обещании канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от «Северного потока-2». По словам сенатора, Шольц подтвердил, что в случае вторжения России на Украину проект «Северный поток-2» не будет продвигаться. Лидер республиканцев заявил, что Шольц сделал это обещание на ужине с Макконнеллом в Вашингтоне.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил остановить «Северный поток-2» на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшихся 7 февраля.