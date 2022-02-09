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В разведке США возмутились публикацией «планов» России на вторжение на Украину

Собеседники Politico в ЦРУ раскритиковали Байдена за обвинения России во «вторжении»

Фото: Jason Reed / Reuters

Ряд представителей американского разведсообщества критикуют власти США за многочисленные публикации о предполагаемых «планах» России на вторжение на территорию Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимных собеседников.

На протяжении последних месяцев американские власти опубликовали ряд сообщений, якобы поступивших от разведки, о подготовке к «вторжению», в том числе о стягивании войск к границе. Хотя высокопоставленные чиновники, в том числе президент США Джо Байден, считают такие меры оправданными, представители разведки настроены критически.

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«Меня беспокоит, как это повлияет на доверие к нашей разведке со всеми этими "рассекречиваниями" в долгосрочной перспективе. Если окажется, что эта информация неверна или частично неверна, это подорвет доверие наших партнеров к информации, которую мы им предоставляем», — возмутился бывший офицер ЦРУ в разговоре с Politico.

По мнению авторов публикации, вероятно, пока что мало кто в разведсообществе придерживается таких взглядов. Тем не менее «в Вашингтоне все громче раздаются разговоры о необычной открытости администрации» относительно разведданных, касающихся Москвы.

Виктория Кондратьева
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