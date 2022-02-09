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Германия, Франция и Польша рассказали о стратегии НАТО

Шольц, Макрон и Дуда заявили, что НАТО должно регулярно пересматривать свои стратегии

Фото: Jens Schlueter / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда рассказали о стратегии НАТО в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры стран заявили, что альянс должен регулярно пересматривать свои стратегии обороны и сдерживания. В случае ухудшения ситуации их необходимо корректировать, в том числе в рамках инициативы НАТО Р«асширенное передовое присутствие».

Франция, Польша и Германия выразили готовность конструктивно участвовать в «содержательных и ориентированных на результат» переговорах по вопросам безопасности, которые представляют взаимный с Россией интерес. «Три страны будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве», — говорится в заявлении.

Ранее Олаф Шольц заявил, что нарушение суверенитета Украины вызовет тяжелые последствия для России, и отметил необходимость диалога. По его словам, этой позиции также придерживаются Франция и Польша.

Марина Совина
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