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Напавших на магазин в Подмосковье грабителей задержали

Грабителей, убивших продавщицу в магазине Подмосковья, задержали

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В подмосковной Истре полицейские задержали четверых грабителей, напавших с битами на магазин в селе Новопетровское и убивших продавщицу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, злоумышленники — граждане одного из соседних государств. Их задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

Ночью 9 февраля грабители, вооруженные бейсбольными битами, ворвались в магазин. Четверо мужчин напали на директора магазина и его супругу и избили продавца-кассира, которая пыталась им помешать. От полученных травм 51-летняя женщина скончалась на месте. Двое других пострадавших госпитализированы.

Грабители похитили 96 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

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Мария Рубникович
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