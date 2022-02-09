В Туркмении перед заседанием парламента решили спрятать бомжей

Перед заседанием Халк Маслахаты (верхней палаты парламента Туркмении), которое пройдет 11 февраля онлайн, власти города Туркменабад решили навести порядок и спрятать бездомных. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Чтобы убрать бомжей с улиц, местные полицейские и руководители домоуправлений устроили обход многоквартирных домов в ряде городских микрорайонов в поисках подвалов, пригодных для временного проживания. На время заседания Халк Маслахаты там планируют разместить бездомных, нищих, просящих милостыню и алкоголиков.

Во время обхода выяснилось, что большинство подвальных помещений по неформальной договоренности с самими же чиновниками из домоуправления сдавались в аренду жильцам и предпринимателям, которые использовали их в качестве складов. Также стало известно, что в большинстве подъездов отсутствовали двери и ремонт, на которые ранее выделялись деньги из бюджета.

Кроме того, специальные комиссии устроили проверку городских залов торжеств, ресторанов и кафе. Они, в частности, проинспектировали наличие портретов президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и дали рекомендации по их размещению.

В января сообщалось, что жители Фарапского района (этрапа) Туркмении вышли на митинг к зданию местной администрации из-за роста цен на продукты. В ответ на такое выражение недовольства власти стянули на место полицейских, которые пригрозили расстрелять на месте митингующих, если они еще раз попробуют «поднять бунт».