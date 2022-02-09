Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Туркмении перед заседанием парламента решили спрятать бомжей

Власти Туркменабада перед заседанием Халк Маслахаты решили разместить бездомных в подвалах

Фото: Zhao Tsun Hsiung / Reuters

Перед заседанием Халк Маслахаты (верхней палаты парламента Туркмении), которое пройдет 11 февраля онлайн, власти города Туркменабад решили навести порядок и спрятать бездомных. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Чтобы убрать бомжей с улиц, местные полицейские и руководители домоуправлений устроили обход многоквартирных домов в ряде городских микрорайонов в поисках подвалов, пригодных для временного проживания. На время заседания Халк Маслахаты там планируют разместить бездомных, нищих, просящих милостыню и алкоголиков.

Во время обхода выяснилось, что большинство подвальных помещений по неформальной договоренности с самими же чиновниками из домоуправления сдавались в аренду жильцам и предпринимателям, которые использовали их в качестве складов. Также стало известно, что в большинстве подъездов отсутствовали двери и ремонт, на которые ранее выделялись деньги из бюджета.

Материалы по теме:
«Все склоняются перед ним» Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции
«Все склоняются перед ним»Как глава Туркмении читает рэп и бьет спортивные рекорды, пока страна утопает в коррупции
11 декабря
«Преемник — свой человек» Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Преемник — свой человек»Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
7 марта

Кроме того, специальные комиссии устроили проверку городских залов торжеств, ресторанов и кафе. Они, в частности, проинспектировали наличие портретов президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и дали рекомендации по их размещению.

В января сообщалось, что жители Фарапского района (этрапа) Туркмении вышли на митинг к зданию местной администрации из-за роста цен на продукты. В ответ на такое выражение недовольства власти стянули на место полицейских, которые пригрозили расстрелять на месте митингующих, если они еще раз попробуют «поднять бунт».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
У Камилы Валиевой оказался проблемный допинг-тест на Олимпиаде
Одежда балерин стала повседневным трендом благодаря TikTok
Россиян предупредили об опасности оставления чеков в банкомате
Белый дом одобрил план эвакуации с Украины в случае нападения России
В бундестаге указали на ошибочность позиции Шольца по «Северному потоку»
Россиян защитят от контента для взрослых в переписках
Тарасова отреагировала на информацию о проблемах с допинг-тестом Валиевой на ОИ
Samsung представила Galaxy S22 за 155 тысяч рублей
Двоих лжеполицейских поймали на распространении «закладок» в Екатеринбурге
На Украине раскрыли детали беседы Макрона и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.