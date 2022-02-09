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В деле экс-замглавы Минпросвещения установили нового фигуранта

Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

Фото: Институт Гайдара

Следователи установили нового фигуранта в деле бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве. Им стала глава исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Директора лаборатории заочно обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и объявили в федеральный розыск.

По версии следствия, Корниенко причастна к эпизоду, связанному с хищением 20 миллионов рублей, выделенных из бюджета на федеральный проекта «Учитель будущего». В причастности к этому преступлению обвинили экс-бывшую чиновницу Ракову и ректора Шанинки Сергея Зуева.

В Следственном комитете России полагают, что Корниенко, занимавшаяся исследованиями в области налогообложения, собственности и международных отношений, помогала им обналичивать похищенное.

В октябре 2021 года Корниенко допрашивали по делу в качестве свидетеля. После этого она уехала из Москвы в Кишинев.

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Мария Рубникович
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