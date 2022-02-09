Потерявшийся в горах турист помог спасателям себя найти необычным способом

Потерявшийся в горах Шотландии турист вытоптал на снегу свое имя и стрелки в направлении своего движения — эти знаки помогли спасателями найти путешественника. Об этом пишет Mirror.

В понедельник, 7 февраля, отряд спасателей отправился на поиски 40-летнего мужчины, который днем ранее не смог вовремя вернуться с прогулки из-за плохих погодных условий и числился пропавшим без вести в регионе Северо-Шотландского нагорья. Отмечалось, что команда быстро обнаружила первую подсказку от путешественника — турист вытоптал на снегу собственное имя.

Помимо этого, мужчина оставил на сугробах стрелки в направлении своего движения. Несмотря на сомнения, кто и когда мог сделать эти знаки, спасателям пришлось им следовать — они были свежими, хоть и отклонялись от предполагаемого маршрута путешественника. Как стало известно позже, турист придумал такой необычный способ, поскольку не мог поймать телефонный сигнал и позвонить в службу спасения.

Сообщалось, что в конце концов туристу удалось самостоятельно выйти на дорогу, остановить машину и доехать до соседней деревни Бремор — там его случайно встретил один из спасателей, который был в курсе исчезновения.

«Он был в полном порядке. Наверное, немного уставший, как и любой другой человек на его месте, которому пришлось бы провести три дня в горах зимой», — описал состояние туриста спасатель.

Ранее в октябре 2021 года американский турист, заблудившийся в горах штата Колорадо, целый день игнорировал звонки от спасателей, поскольку они поступали с незнакомого ему номера. В итоге мужчине удалось самостоятельно найти свой автомобиль и уехать домой — как отметили в чрезвычайной службе, американец «не подозревал, что его кто-то ищет».