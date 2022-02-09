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Россиянка уволилась из школы после слов об «ищущих мужика» разведенных женщинах

В Воронеже учительница на уроке эмоционально рассказала о вреде неполных семей и уволилась

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Воронеже в школе №103 учительница эмоционально рассказала четвероклассникам на уроке русского языка о вреде неполных семей. Дети записали ее речь на диктофон, в ней она произносит слова об «ищущих мужика» разведенных женщинах, сообщает издание «Подъем».

На уроке педагог также указывала на то, что девочки из неполных семей, когда вырастают, начинают вести себя так же с мальчиками и мужчинами постарше. «Когда разведены, мать не знает, на какую ногу встать, и на работе работать, и ребенка отстирать. Мужика нет, все на ней висит», — подчеркивала россиянка, которую цитируют в Telegram-канале Mash.

Директор школы отметил, что учительница уже уволилась. По его мнению, на ее эмоциональную речь мог повлиять нервный срыв.

«Каким она образом пришла к этой теме семейных отношений и зачем, она не смогла мне ответить. Что нахлынуло? Она даже замужем не была, она молодая, юная даже», — пояснил директор образовательного учреждения.

6 февраля преподавательница Серафима Сапрыкина заявила, что ее уволили из гимназии №168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов, так как она сама написала заявление.

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Анна Щербакова
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