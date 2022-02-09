Двое мужчин избили зацепившегося за их машину полицейского на Ямале

На Ямале двое мужчин протащили по дороге полицейского, который вцепился в кузов их авто — они избили стража порядка, пытаясь сбросить его. Об этом «Ленте.ру» в среду, 9 февраля, сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Тарко-Сале 7 февраля. Сотрудник наркоконтроля остановил автомобиль, в котором были двое мужчин. Полицейский предъявил служебное удостоверение, представился и потребовал выйти из машины, но водитель неожиданно поехал. Правоохранитель вцепился в кузов и в руку водителя, мужчины начали избивать полицейского, чтобы он отцепился от машины.

В итоге авто врезалось в другую машину, а после столкновения застряло в снежном сугробе. Оба подозреваемых задержаны. В машине правоохранители нашли пакет с неизвестным веществом, которое сейчас на анализе в лаборатории.

Задержанным вменяют статью «Применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц» УК РФ.

