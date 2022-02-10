Перед избирательным участком в Сомали прогремел взрыв

На оживленном перекрестке города Могадишо, перед избирательным участком прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Garowe.

Предполагается, что взрывное устройство активировал террорист-смертник. На месте происшествия есть убитые и раненые, их число уточняется.

Сейчас в Сомали проходят выборы в нижнюю палату парламента. Как и президентские выборы, они должны завершиться к 25 февраля: по крайней мере, об этом договорились президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед (Фармаджо) и премьер-министр Мохаммед Хусейн Робле. Конституционный кризис в стране затянулся на год.

Этим пользуются террористы, в частности из группировки «Аш-Шабаб» (связана с запрещенным в РФ «Исламским государством»). Нападения ее боевиков в последнее время участились: одно из них произошло вчера в городе Барава.