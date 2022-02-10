Умер пионер электроакустической музыки Джон Эплтон

Умер американский композитор и педагог Джон Эплтон, которого считали пионером электроакустической музыки. Об этом сообщает Billboard.

Смерть музыканта подтвердил его сын Джей Джей. Эплтон скончался в 83 года, причина его смерти не уточняется.

Джон Эплтон родился 4 января 1939 года. В 28 лет он поступил в Дартмутский колледж, где основал одну из первых студий электронной музыки в США. В конце 1970-х годов он вместе с Сиднеем Алонсо и Кэмероном Джонсом разработал цифровой синтезатор Synclavier. В течение десятилетия он гастролировал по родной стране и Европе, исполняя композиции, которые он сочинил при помощи этого инструмента.

В начале 1990-х годов Эплтон помог основать Центр электроакустической музыки при Московской консерватории. Он также преподавал в Университете Кэйо в Токио, в Стэнфордском и Калифорнийском университетах. Последние годы жизни он посвятил сочинению инструментальной и хоровой музыки.