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Азербайджан сообщил о новой перестрелке на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций со стороны Армении

Фото: Reuters

Министерство обороны Азербайджана сообщило о новой перестрелке, вспыхнувшей на границе с Арменией. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

С вечера 9 февраля армянские военнослужащие в течение нескольких часов с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, утверждают в Баку.

«В результате ответных действий наших подразделений противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями», — добавили в Минобороны.

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Министерство обороны Армении назвало дезинформацией сообщение о том, что армянские подразделения открыли огонь в направлении азербайджанских боевых позиций. «Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», — цитирует «Новости — Армения» заявление военного ведомства.

Территориальные споры между Арменией и Азербайджаном обострились после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года. По итогам последней войны Баку вернул контроль над некоторыми районами, потерянными в начале 1990-х годов. В мае 2021-го Армения заявила, что войска противника продвигаются вглубь ее территории. Азербайджан утверждает, что действует в рамках процесса уточнения границ.

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София Сарджвеладзе
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