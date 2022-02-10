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Вора в законе Бабана задержали в Химках с боевым пистолетом Glock

Четырежды судимый вор в законе Бабан попался полицейским с пистолетом Glock

Кадр: ПРАЙМ КРАЙМ / YouTube

Вора в законе Александра Бабанова, более известного как Бабан, задержали полицейские в Химках; при себе у авторитета был боевой пистолет Glock. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает «ПраймКрайм».

По данным издания, в операции приняли участие сотрудники столичного уголовного розыска и ГУУР МВД. Криминального авторитета задержали 9 февраля в Химках.

У 51-летнего Бабана большой предыдущий криминальный опыт: он был четырежды судим, дважды освобождался условно-досрочно. В его «активе» — грабежи, разбои, вымогательства, бандитизм и причинение тяжких телесных повреждений.

Бабанов был коронован в 42 года после освобождения из мест лишения свободы в 2013 году мингрельским кланом «Кардава-Мзарелуа» по личной рекомендации целого ряда криминальных авторитетов. Но уже спустя месяц Бабан был разжалован из воров своими же крестными отцами по настоянию других авторитетов, которые посчитали, что такое высокое назначение для Бабана — излишняя конкуренция их интересам.

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Леонид Микуляк
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