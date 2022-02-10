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Китайская компания наймет тысячу работников после смерти одного от переутомления

Видеоплатформа Bilibili уделит больше внимания здоровью сотрудников после смерти работника

Фото: Aly Song / Reuters

Китайская видеоплатформа Bilibili пообещала нанять тысячу новых сотрудников после того как стало известно о смерти одного из модераторов от переутомления. Об этом сообщает Reuters.

Официально компания отрицает обвинение в гибели работника, однако уже признала, что должна уделять больше внимание здоровью сотрудников. «Мы должны принять более активные меры, чтобы гарантировать здоровье модераторов контента и предотвратить повторение подобных трагедий», — прокомментировал представитель Bilibili.

Заявление компании последовало после скандала в соцсетях, который разгорелся ранее в феврале. Пользователь Weibo написал, что модератор контента Bilibili умер после нескольких часов непрерывной работы во время китайского Нового года. В свою очередь фирма уточнила, что сотрудник в праздники работал по восемь часов в день. Ответ Bilibili вызвал неоднозначную реакцию в сети, некоторые потребовали провести дополнительное расследование.

Осенью 2021 года в Китае запретили компаниям использовать убийственный график «996», то есть шестидневную рабочую неделю с двенадцатичасовым графиком. Согласно трудовому законодательству Китая, стандартный рабочий день составляет восемь часов, максимум — 44 часа в неделю. Любая сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно.

В 2021 году два сотрудника онлайн-платформы Pinduoduo умерли с разницей в несколько недель: один молодой работник потерял сознание по дороге домой после долгого рабочего дня и умер, а другой покончил жизнь самоубийством.

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Платон Щукин
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