Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты подробности налога на криптовалюты

Минфин предложил ввести налог на прибыль для криптовалюты в России

Фото: Shutterstock

Минфин раскрыл подробности налога на криптовалюты. Ведомство предложило приравнять цифровую валюту к имуществу и обложить ее налогом на прибыль. Об этом сообщает ТАСС.

Глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков рассказал, что правительство рассматривает вопрос о налогообложении криптовалют в стране.

Bitcoin от TradingView

Чебесков заявил, что с налогообложением в России существует ряд трудностей, так как налог должен взиматься как с физического лица, так и с юридического. «Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу», — сказал чиновник. Соответственно, налогообложение будет действовать так, как если бы с этого имущества был заработан доход.

Чебесков отметил, что может быть введен переходный период по налогообложению. Это, по его мнению, будет стимулировать граждан декларировать свои цифровые активы. Законопроект по регулированию криптовалют должен быть подготовлен и внесен в правительство к 18 февраля.

Ранее Минфин утвердил концепцию по регулированию цифровых валют. Согласно концепции ведомства, все криптовалютные площадки обязаны проходить процедуру лицензирования, а граждане — иметь финансовую подушку безопасности. Кроме того, должно осуществляться обязательное информирование граждан о повышенных рисках с криптовалютой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние оружия НАТО на исход конфликта в Донбассе
Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала
Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами
Раскрыты подробности налога на криптовалюты
ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова
Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск
Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину
Стало известно о текущем состоянии Жириновского
Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке
Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.