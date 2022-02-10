Раскрыты подробности налога на криптовалюты

Минфин раскрыл подробности налога на криптовалюты. Ведомство предложило приравнять цифровую валюту к имуществу и обложить ее налогом на прибыль. Об этом сообщает ТАСС.

Глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков рассказал, что правительство рассматривает вопрос о налогообложении криптовалют в стране.

Чебесков заявил, что с налогообложением в России существует ряд трудностей, так как налог должен взиматься как с физического лица, так и с юридического. «Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу», — сказал чиновник. Соответственно, налогообложение будет действовать так, как если бы с этого имущества был заработан доход.

Чебесков отметил, что может быть введен переходный период по налогообложению. Это, по его мнению, будет стимулировать граждан декларировать свои цифровые активы. Законопроект по регулированию криптовалют должен быть подготовлен и внесен в правительство к 18 февраля.

Ранее Минфин утвердил концепцию по регулированию цифровых валют. Согласно концепции ведомства, все криптовалютные площадки обязаны проходить процедуру лицензирования, а граждане — иметь финансовую подушку безопасности. Кроме того, должно осуществляться обязательное информирование граждан о повышенных рисках с криптовалютой.