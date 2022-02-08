Утверждена концепция по регулированию криптовалюты в России

Российские власти поддержали концепцию, которая ранее была разработана Министерством финансов, по регулированию оборота криптовалюты в стране. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на собственный источник.

Новая концепция, предложенная Минфином, уже утверждена. На сайте правительства говорится, что оборот криптовалюты в стране будут регулировать «с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка», также ставится акцент на защите прав рядовых инвесторов.

Согласно документу, главная цель — грамотная интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему, а также должный контроль за денежными потоками кредитных организаций.

Кроме того, криптовалютные площадки будут обязаны проходить процедуру лицензирования. Гражданам, в свою очередь, необходимо иметь подушку безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Помимо этого, предполагается введение официальных требований «по информированию граждан о повышенных рисках» с криптовалютой.

В заключение говорится, что «реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы», а также позволит организовать пространство для легальной предпринимательской деятельности.

О том, что правительство поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, стало известно ранее во вторник, 8 февраля. Таким образом, власти решили судьбу криптовалют в России. Уточняется, что до 18 февраля ведомство вместе с ЦБ подготовит законопроект о регулировании криптоактивов. В правительстве заявили, что это станет «прорывом для России».