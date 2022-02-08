Власти решили судьбу криптовалют в России

Правительство поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, которую разрабатывал Минфин. О том, что власти решили судьбу криптовалют, сообщил источник RTVI близкий к правительству.

По его информации, до 18 февраля ведомство вместе с ЦБ, который ранее выступал за полный запрет цифровой валюты и майнинга, подготовит законопроект о регулировании криптоактивов. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, который ознакомился с концепцией, уверен, что это станет «прорывом для России».

По его мнению, такой шаг позволит гражданам легально владеть и пользоваться криптовалютой, а также покупать ее и продавать. «Государство сможет контролировать этот серый рынок и тем самым обеспечить поступления в бюджет в виде налоговых отчислений. Их объем оценивается в один триллион рублей», — подчеркнул Луговой.

Депутат также считает, что это приведет к появлению новых рабочих мест. Легализация сферы изменит отношение общества к криптовалюте, уверен он. «Теперь смогут спокойно вздохнуть, спокойно декларировать, спокойно платить налоги», — отметил Луговой.

В январе российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Минфин представил правительству свою концепцию регулирования цифровых валют. В министерстве предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.