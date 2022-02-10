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В России оценили участившиеся визиты представителей стран НАТО

Сенатор Джабаров отметил лояльность России к приезжающим представителям стран НАТО
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Участившиеся встречи первых лиц стран НАТО с российскими коллегами вовсе не означают, что между ними улучшились отношения. Напротив, это демонстрирует растерянность глав западных государств, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Не всегда эти встречи связаны с тем противостоянием, которое у нас сейчас происходит с НАТО и США. Некоторые решают свои собственные вопросы. Например, приезжал [президент Франции Эммануэль] Макрон, у него в апреле выборы. Назревает кризис в Великобритании, не исключено, что будет замена премьера, и нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс метит, как говорит британская пресса, на это место», — объяснил Джабаров.

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Сенатор отметил, что темы этих встреч зачастую пустые. Приезжающие политики пытаются решить нюансы, которые уже давно были обговорены, высказался он. «Откровенно говоря, никто еще ничего принципиального не предложил. Все очень просто. К сожалению, суверенитет стан НАТО отдан на откуп США. Только одна страна определяет, как они будут себя вести. Мы тем не менее проявляем полную лояльность к нашим гостям. Мы с ними встречается. Но, как говорил президент [России Владимир Путин], забалтывать постоянно ситуацию не удастся. Рано или поздно надо будет давать какой-то конкретный ответ на наши предложения по гарантиям безопасности», — заключил Джабаров.

10 февраля состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой британского МИД Лиз Трасс. Российский дипломат назвал ее беспрецедентной.

В своем вступительном слове Трасс заявила, что встреча с главой МИД России позволит ей добиться прогресса в укреплении европейской безопасности.

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Виктория Немис
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