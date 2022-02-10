Латвия спустя 20 лет дебатов компенсирует евреям связанные с холокостом утраты

Парламент Латвии принял закон о выплате еврейской общине республики компенсации за утраченное в ходе холокоста имущество. Дебаты по поводу компенсации шли в латвийском обществе более 20 лет. Об этом сообщается на сайте Сейма.

Общине компенсируют стоимость недвижимости, принадлежащей евреям на 16 июня 1940 года, исходя из его кадастровой стоимости на конец 2018 года. Рассчитанная сумма составила почти 50 миллионов евро — в парламент сообщают, что это более 47 миллионов. Выплата компенсаций из латвийского бюджета начнется 1 января 2023 года и закончится только в 2032-м.

В законе подчеркивается, что Латвия выплачивает деньги еврейской общине не за холокост, а за связанные события, приведшие к утрате имущества, восстанавливая таким образом историческую справедливость. Латвия не виновата в холокосте и убийстве евреев в республике в 1941-1945 годах, сказано в тексте.

Холокост на территории Латвийской ССР унес жизни 75 тысяч евреев. Страна была оккупирована войсками нацисткой Германии с лета 1941 года по ноябрь 1944-го. Республика перешла обратно под контроль Советского Союза в ходе Прибалтийской операции Красной армии под командованием маршала СССР Александра Василевского.