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В Латвии правозащитник получил уголовное наказание за рецензию на фильм

Правозащитника Гапоненко в Латвии осудили на полтора года условно

Фото: Sergey Melkonov / Sputnik / РИА Новости

В Латвии правозащитник и политический активист, выступающий за права русских граждан республики, Александр Гапоненко получил условный срок. Суд признал заявления Гапоненко антигосударственными высказываниями и применил к нему три статьи Уголовного кодекса. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Подробности обвинения рассказал сам Гапоненко. «Еще в 2018 году против меня возбудили дело по статье "Разжигание розни" за то, что я восхвалял фильм "Волынь" польского режиссера [Войцеха] Смажовского, антифашистсткий фильм», — рассказал правозащитник. За похвальную рецензию в адрес фильма его четыре месяца продержали под стражей, но потом отпустили на время разбирательства, пояснил он. Однако судебный процесс тянулся до сих пор.

Прокуратура выдвинул против Гапоненко еще два обвинения — кроме разжигания розни, его обвинили в борьбе против латвийского государства и шпионаже. За все статьи просили полтора года заключения, и требование прокурора удовлетворили — Гапоненко осудили на указанный срок, назначив, однако, условное наказание.

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Гапоненко — латвийский общественный деятель, ученый и писатель. С 1993 по 2012 год он работал в Балтийской международной академии, в 2004-м возглавил Институт европейских исследований. Правозащитник является членом Русской общины в Латвии, руководит прибалтийским отделением экспертного сообщества «Изборский клуб».

Ранее депутаты парламента Латвии выдали силовикам республики своего коллегу Яниса Адамсонса. Служба безопасности республики подозревает его в шпионаже в пользу России.

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Дмитрий Настасьев
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