В Латвии правозащитник получил уголовное наказание за рецензию на фильм

В Латвии правозащитник и политический активист, выступающий за права русских граждан республики, Александр Гапоненко получил условный срок. Суд признал заявления Гапоненко антигосударственными высказываниями и применил к нему три статьи Уголовного кодекса. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Подробности обвинения рассказал сам Гапоненко. «Еще в 2018 году против меня возбудили дело по статье "Разжигание розни" за то, что я восхвалял фильм "Волынь" польского режиссера [Войцеха] Смажовского, антифашистсткий фильм», — рассказал правозащитник. За похвальную рецензию в адрес фильма его четыре месяца продержали под стражей, но потом отпустили на время разбирательства, пояснил он. Однако судебный процесс тянулся до сих пор.

Прокуратура выдвинул против Гапоненко еще два обвинения — кроме разжигания розни, его обвинили в борьбе против латвийского государства и шпионаже. За все статьи просили полтора года заключения, и требование прокурора удовлетворили — Гапоненко осудили на указанный срок, назначив, однако, условное наказание.

Гапоненко — латвийский общественный деятель, ученый и писатель. С 1993 по 2012 год он работал в Балтийской международной академии, в 2004-м возглавил Институт европейских исследований. Правозащитник является членом Русской общины в Латвии, руководит прибалтийским отделением экспертного сообщества «Изборский клуб».

Ранее депутаты парламента Латвии выдали силовикам республики своего коллегу Яниса Адамсонса. Служба безопасности республики подозревает его в шпионаже в пользу России.