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Анонсировано продолжение мультсериала «Футурама»

Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал 20 новых серий мультсериала «Футурама»

Кадр: мультсериал «Футурама»

Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал продолжение мультсериала «Футурама». Об этом сообщает Deadline.

Сервис заказал производство 20 новых серий, которое начнется в текущем месяце. Премьера запланирована на 2023 год. К проекту были привлечены его старые участники.

Отмечается, что Билл Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал — Лилу. К актерскому составу также присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. В продюсерский состав вошли Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Грейнингом и Коэном, авторами «Симпсонов». На данный момент сериал состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали».

Марина Совина
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