Американская конгрессвумен перепутала гестапо с гаспачо

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин обвинила спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в слежке за республиканцами и простыми гражданами страны, комментируя расследование Конгресса в отношении протестов 6 января 2021 года, в ходе которых митингующие ворвались в Капитолий. Заявление Грин прозвучало во время интервью для телеканала Real America, запись публикуют пользователи Twitter.

Рассуждая о действиях Пелоси, конгрессвумен перепутала гестапо с холодным супом: она назвала слежку, которой якобы занимается спикер палаты представителей, «полицией гаспачо».

Комментируя цитату Грин, пользователи Twitter пошутили, что именно поэтому интервью не стоит давать на голодный желудок. Несмотря на это, Грин отнеслась к произошедшему с юмором: она пошутила о том, что шпионы попадут в «гуляш» — в английском это слово по звучанию сходно со словом «ГУЛАГ».