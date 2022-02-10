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Евросоюз захотел признать Россию «серой» налоговой юрисдикцией

EUobserver сообщил о планах Евросоюза внести Россию в «серый» список налоговых юрисдикций

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз рассматривает возможность внести Россию в «серый» список налоговых юрисдикций. Перечень могут расширить с 15 до 25 стран, сообщил EUobserver со ссылкой на черновик документа.

Вместе с Россией Евросоюз захотел признать «серой» налоговой юрисдикцией Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Ожидается, что новую версию перечня министры стран ЕС утвердят 24 февраля. На данный момент в «серый» список входят Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Доминикана, Гонконг, Ямайка, Иордания, Малайзия, Северная Македония, Катар, Сейшельские острова, Таиланд, Турция и Уругвай.

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Отмечается, что Евросоюз обладает двумя списками подозрительных налоговых юрисдикций. В первый, более известный как «черный», входят не сотрудничающие по налоговым вопросам государства. В «сером» же находятся страны, которые «считаются сотрудничающими по налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств».

Ранее в Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что организация продвинулась в этом вопросе. Он добавил, что Европа обсуждает меры экспортного контроля, обладающие долгосрочным эффектом.

Марина Совина
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