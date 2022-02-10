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Блогерша показала секретную функцию iPhone

Блогерша Катарина Могус рассказала, что iPhone может автоматически сообщать о перемещениях

Фото: Shutterstock

Блогерша по имени Катарина Могус (Katarina Mogus) рассказала о малоизвестной функции iPhone. В ролике, опубликованном в TikTok, она показала, что смартфон может автоматически сообщать о перемещениях его владельца. На видео, посвященное секретной возможности гаджета, обратили внимание журналисты The Sun.

«Уловка iPhone, о которой вы не знали: сделайте это, если всегда забываете оповестить кого-то, когда возвращаетесь домой», — посоветовала Могус. В ролике блогерша показала, что для установки автоматического отправлений сообщений необходимо использовать стандартное приложение «Быстрые команды».

Первым шагом нужно зайти в раздел «Автоматизация», затем кликнуть на пункт «Создать автоматизацию для себя», а затем на «Прибытие». В открывшемся окне необходимо выбрать желаемую геопозицию и нажать на «Готово». После этого пользователь должен задать действие, которое будет выполняться при прибытии в точку назначения. Так, по прибытии в заданную геолокацию iPhone автоматически выполнит запрошенное действие: сделает звонок или отправит сообщение нужному контакту.

Ранее сообщалось, что Apple добавила функцию разблокировки iPhone с помощью лица в маске. Таким образом, гаджет стал распознавать пользователей, которые носят на лице защитный аксессуар. Владельцы девайсов смогут активировать данную возможность в настройках телефона.

Асель Минбаева
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