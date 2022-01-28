iPhone стал узнавать людей в масках

Apple добавила функцию разблокировки iPhone с помощью лица в маске. Об этом сообщает издание The Verge.

В бета-версии iOS 15.4 появилась возможность разблокировки смартфона лицом в маске. Таким образом, iPhone стал узнавать пользователя, который носит на лице защитный аксессуар. Владельцы девайсов смогут активировать данную возможность в настройках телефона.

При настройке опции появляются сообщение о том, что iPhone может распознавать своего владельца с помощью «уникальных областей вокруг глаз». Ранее функция Face ID работала только в том случае, если лицо пользователя не закрыто никакими элементами одежды и аксессуарами. При этом в сообщении говорится, что разблокировка по лицу в маске может занять некоторое время.

В настоящий момент функция работает только на смартфонах серии iPhone 12 и 13. Ожидается, что опция разблокировки телефона по лицу в маске станет доступной на всех смартфонах Apple с Face ID после выхода публичной версии iOS 15.4.

В апреле 2021 года Apple добавила в iPhone возможность разблокировки по лицу в маске для пользователей Apple Watch. Если умные часы разблокированы, то Face ID снимет защиту iPhone.