Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

iPhone стал узнавать людей в масках

В iPhone появилась функция разблокировки по лицу в маске

Фото: Shutterstock

Apple добавила функцию разблокировки iPhone с помощью лица в маске. Об этом сообщает издание The Verge.

В бета-версии iOS 15.4 появилась возможность разблокировки смартфона лицом в маске. Таким образом, iPhone стал узнавать пользователя, который носит на лице защитный аксессуар. Владельцы девайсов смогут активировать данную возможность в настройках телефона.

При настройке опции появляются сообщение о том, что iPhone может распознавать своего владельца с помощью «уникальных областей вокруг глаз». Ранее функция Face ID работала только в том случае, если лицо пользователя не закрыто никакими элементами одежды и аксессуарами. При этом в сообщении говорится, что разблокировка по лицу в маске может занять некоторое время.

В настоящий момент функция работает только на смартфонах серии iPhone 12 и 13. Ожидается, что опция разблокировки телефона по лицу в маске станет доступной на всех смартфонах Apple с Face ID после выхода публичной версии iOS 15.4.

В апреле 2021 года Apple добавила в iPhone возможность разблокировки по лицу в маске для пользователей Apple Watch. Если умные часы разблокированы, то Face ID снимет защиту iPhone.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в финал Australian Open
На Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием
Шон Пенн заявил о «генах трусости» у феминизированных мужчин
В российском городе один человек погиб при взрыве cнаряда времен войны
Путин анонсировал новую концепцию внешней политики России
Лукашенко назвал три неприемлемые для него вещи
В НАТО признали нежелание России вторгаться на Украину
В Москве мужчина случайно сорвался из окна после ссоры с девушкой
Полиция пришла с обысками к лидеру российского QR-сопротивления
Лукашенко сравнил дипломатические бойкоты Олимпиады в Пекине с холодной войной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter