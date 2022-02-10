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Анджелина Джоли выступила в поддержку жертв домашнего насилия

Актриса Анджелина Джоли призвала сенат США обновить закон о домашнем насилии

Фото: Tom Brenner / Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли выступила в поддержку жертв домашнего насилия и призвала сенат США обновить закон о насилии в отношении женщин. Об этом сообщает Variety.

«Стоя здесь, в центре силы нашей страны, я могу думать только о людях, чьи обидчики заставили их почувствовать себя бессильными, и о системе, которая не может их защитить. Когда конгресс молчит, оказываясь слишком занятым, чтобы заняться законом о насилии в отношении женщин, чувство бесполезности становится сильнее. Люди думают: "Мой обидчик прав. Наверное, я не очень много стою"», — сказала артистка.

Речь идет законе Violence Against Women Act (VAWA), который был разработан, чтобы предупреждать и останавливать физическое и сексуальное насилие в отношении женщин, помогать жертвам получать более качественную помощь, а правоохранительным органам — активнее наказывать агрессоров. После его введения в США стали выделяться бюджетные средства на финансирование таких центров, как BARCC, и строительство сетей убежищ.

В 2018 году срок действия закон истек. Анджелина Джоли активно поддерживает VAWA и выступает за добавление новых положений к закону.

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Марина Погосян
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