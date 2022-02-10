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Азербайджан заявил о найденных в Карабахе массовых захоронениях

Глава МИД Азербайджана заявил, что Армения знала о массовых захоронениях в Карабахе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Азербайджан обнаружил в Нагорном Карабахе массовые захоронения, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Об этом сообщает axar.az.

По его словам, речь идет не о тысячах людей. «Но, по крайней мере, определенное количество человеческих останков было найдено», — заявил глава МИД.

Байрамов уверен, что Ереван знал о захоронениях. «Если Азербайджан за короткое время смог выявить и найти их на освобожденных от оккупации территориях, то армянская сторона, совершившая эти деяния, лучше осведомлена об этом. Поэтому нелогичные объяснения Министерства иностранных дел Армении по поводу пропавших без вести не могут иметь под собой никаких оснований», — добавил министр.

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В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Вспыхнула война, заключенное в 1994 году перемирие потом регулярно нарушалось.

В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои, стороны обвинили друг друга в провокации. Через несколько недель Армения, Азербайджан и Россия приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х территорий.

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София Сарджвеладзе
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