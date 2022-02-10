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Терапевт назвала не связанные с простудой и COVID-19 причины сухого кашля

Терапевт Сухова назвала болезнь бронхов, опухоли и проблемы с сердцем причинами кашля

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Сухой кашель, не связанный с простудой или коронавирусом, может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом заявила врач-терапевт Вера Сухова, сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, кашель может быть вызван бронхолегочными и внелегочными причинами. К первым относятся болезнь бронхов, пневмония, альвеолит, бронхиальная астма, туберкулез и опухоли в легких.

Если кашель вызван внелегочными причинами, он может свидетельствовать о хронической сердечной недостаточности, легочной гипертензии и о коклюше.

«Если сухой надсадный кашель продолжается более двух дней, то это требует более углубленного обследования для определения его причины», — сказала Сухова.

Медик добавила, что частые приступы кашля могут привести к рвоте, кровоизлиянию в конъюнктиве глаз, ларингиту и перелому ребер.

Ранее врач-пульмонолог назвал способы быстро вылечить кашель. Он заявил, что очень эффективен в борьбе с кашлем любой нутряной жир — барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий. Также медик порекомендовал принимать противовирусные и противомикробные средства.

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Анастасия Шейкина
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