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Ким Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян начала заботиться о собственном комфорте и решила разойтись с экс-супругом

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян назвала причину развода с рэпером Канье Уэстом. Интервью с ней публикует Vogue.

41-летняя знаменитость приняла участие в фотосессии вместе с четырьмя детьми и дала интервью модному изданию. В частности, бизнесвумен ответила на вопросы по поводу своего состояния после расставания с хип-хоп-исполнителем, с которым она состояла в браке с 2014 года.

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Кардашьян призналась, за последние несколько лет у нее изменились жизненные приоритеты, поэтому она начала больше заботиться о собственном комфорте и решила разойтись с экс-супругом. «Так долго я делала то, что делало счастливыми других людей. Но за последние два года я решила, что сделаю счастливой себя», — пояснила она.

По словам американки, именно упомянутая причина стала причиной ее разногласий с Уэстом. «И даже если это вызвало мой развод, я думаю, что важно быть честным с самим собой в том, что действительно делает вас счастливыми», — высказалась в заключение звезда реалити-шоу.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

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Майя Пономаренко
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