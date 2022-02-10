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Макрон охарактеризовал свой диалог с Путиным

Президент Франции Макрон назвал диалог с Путиным содержательным и насыщенным

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал содержательным и насыщенным свой диалог с главой России Владимиром Путиным. Так французский лидер охарактеризовал в посте на своей странице в Instagram встречу с российским коллегой, которая прошла в Москве.

«В Москве у нас с президентом Путиным состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями. Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены», — говорится в посте.

Переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

Марина Совина
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