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Maruv объяснила желание украинских артистов работать в России

Maruv связала работу украинских артистов в России с низким уровнем шоу-бизнеса на родине
Maruv

Maruv. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Maruv в своих Instagram-сторис объяснила желание украинских артистов работать в России.

Исполнительница связала работу соотечественников в другой стране с низким уровнем развития шоу-бизнеса на родине. «В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», — написала Maruv.

Она отметила, что музыканты стремятся быть увиденными и услышанными, а также получать хороший доход. Однако для этого необходима работающая структура. Певица напомнила, что шоу-бизнес — это «все-таки бизнес».

В 2020 году исполнительница Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в России. Артистка опубликовала комментарии, в которых пользователи призывали ее не возвращаться в родную страну, называли мусором, желали смерти, а также предлагали «сидеть в Рашкостане и не рыпаться». Maruv заявила, что такие люди распространяют агрессию, травлю и буллинг. Она добавила, что каждый сам решает, где ему зарабатывать деньги.

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Евгений Шульгин
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