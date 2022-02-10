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Подсчитана выгода России от дорогой нефти

Bloomberg оценило дополнительные доходы России от дорогой нефти в 65 миллиардов долларов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Дополнительные доходы российского бюджета от высоких цен на нефть в этом году могут составить порядка 65 миллиардов долларов. Выгоду от роста цен подсчитало агентство Bloomberg.

По оценкам экономистов, в этом году цены должны будут оставаться на уровне 90 долларов за баррель. Если они вырастут до 100 долларов, это может принести дополнительные 80 миллиардов долларов из-за дорогого сырья. Более того, в рублевом выражении дополнительная прибыль может быть еще больше, поскольку национальная валюта ослабла по отношению к доллару на фоне опасений новых санкций из-за напряженности вокруг Украины.

Brent от TradingView

В целом, указывает Bloomberg, нефтяные доходы укрепят финансовую мощь Кремля. «Непредвиденная энергетическая прибыль в этом году выглядит ошеломляюще большой. Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса в случае санкций», — подтвердил экономист Скотт Джонсон. По последним данным, международные резервы России составляют 634,1 миллиарда долларов. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) — 182,59 миллиарда (или 11,7 процента ВВП).

С начала года эталонная Brent устойчиво дорожала — с 80 долларов за баррель цены поднялись до 90,5 доллара. На торгах в четверг, 10 февраля, Brent стоила 91,88 доллара за баррель, WTI — 90,19 доллара.

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Платон Щукин
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