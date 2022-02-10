В России заявили о невозможности заставить Германию поставлять оружие Украине

Старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова в России, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с ТАСС заявил о невозможности Запада заставить Германию поставлять оружие Украине.

«Как можно на Германию нажать? Пока что мы видим нажим абсолютно риторический, видим попытки некоторых стран, которые в "нормандском формате" не участвуют, подать пример ФРГ своими действиями по поставкам вооружений», — считает аналитик.

При этом он предположил, что западные страны могут попытаться проводить тайные переговоры с германскими властями, но «никаким успехом это не увенчается».

Также эксперт отметил, что у стран-членов НАТО, которые активно подталкивают Германию к поставкам вооружений Украине, просто нет инструментов давления, чтобы навязать Берлину свою волю.

Офицеров-Бельский обратил внимание на то, что ФРГ, будучи крупным экспортером вооружения, тем не менее традиционно воздерживается от продажи оружия сторонам, которые участвуют в конфликтах. Кроме того, по его словам, историческая память не позволяет ФРГ поставлять оружие на Украину исходя из позиции, что поставки вооружений могут подтолкнуть Киев к попытке решить проблему Донбасса силовым путем.

Эксперт подчеркнул, что Германия не хочет терять свой статус равноудаленного посредника в «нормандском формате».

Власти Германии систематически отказывают Украине в поставках оружия. Об этом в декабре 2021 года лично президенту страны Владимиру Зеленскому заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, такой же позиции придерживается и ее преемник Олаф Шольц.

