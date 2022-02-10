Курс рубля вырос к основным валютам в ходе торгов 10 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

К моменту написания новости доллар стоит 74,6 рубля, теряя около 11 копеек, а на минимуме курс опускался до отметки 74,29 рубля. Евро стоит 85,08 рубля (минус 23 копейки), на минимуме курс доходил до отметки ниже 85 рублей, что представляет собой самый низкий уровень почти за месяц, с 12 января.

Поддержку рублю может оказывать предстоящее 11 февраля решение Центрального банка России по ключевой ставке. Ожидается, что совет директоров примет решение об ужесточении политики на фоне борьбы с инфляцией.

Стоимость нефти Brent находится вокруг отметки 92,5 доллара за баррель, показывая рост более процента к предыдущему дню.