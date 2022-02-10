Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс рубля вырос

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Курс рубля вырос к основным валютам в ходе торгов 10 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

К моменту написания новости доллар стоит 74,6 рубля, теряя около 11 копеек, а на минимуме курс опускался до отметки 74,29 рубля. Евро стоит 85,08 рубля (минус 23 копейки), на минимуме курс доходил до отметки ниже 85 рублей, что представляет собой самый низкий уровень почти за месяц, с 12 января.

Поддержку рублю может оказывать предстоящее 11 февраля решение Центрального банка России по ключевой ставке. Ожидается, что совет директоров примет решение об ужесточении политики на фоне борьбы с инфляцией.

Курс доллара от TradingView

Стоимость нефти Brent находится вокруг отметки 92,5 доллара за баррель, показывая рост более процента к предыдущему дню.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил фразу про Украину и красавицу
Стало известно о расколе среди талибов в Афганистане
Рост цен в США побил 40-летний рекорд
Создан сверхпрочный пластик
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье передачи
Переговоры Путина и Токаева завершились
Путин заявил об отсутствии контактов с Макроном после его визита в Москву и Киев
У семьи Назарбаева нашли роскошные дворцы в Германии
Трасс объяснила свои слова про суверенитет России над Воронежем
Подросток забыл родной язык после операции и заговорил на иностранном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.