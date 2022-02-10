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Украина обвинила Россию в блокировании Черного и Азовского морей

МИД Украины заявил, что Россия заблокировала судоходство в Черном и Азовском морях

Фото: Павел Львов / РИА Новости

МИД Украины обвинил Россию в блокировании акватории Черного и Азовского морей во время военных учений. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях», — заявили в МИД.

Все это грозит серьезными экономическими и социальными последствиями, прежде всего для Украины.

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«Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права», — утверждают в МИД.

Киев заверил, что будет работать вместе с международными партнерами над тем, чтобы действия Москвы получили надлежащую оценку и ответ.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России сообщает, что в акватории пройдут учения с участием корабельных тактических групп.

София Сарджвеладзе
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