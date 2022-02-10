Появилось видео пожара в аэропорту Шереметьево

Пожар в подмосковном аэропорту Шереметьево сняли на видео. Ролик появился в Telegram-аккаунте телеканала «Звезда».

На кадрах видно, как на специальной стоянке авиагавани стоит передвижная станция электрозарядки, охваченная пламенем. Из техники идет густой черный дым — на ликвидацию пожара спешат несколько сотрудников аэропорта. На данный момент экстренные службы уже устранили возгорание, пострадавших во время инцидента нет.

10 февраля в международном аэропорту Шереметьево на стоянке самолетов произошел пожар. Сообщалось, что возгорание возникло из-за короткого замыкания при зарядке бортовых аккумуляторов. Самолеты не получили повреждений, воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.