Американского рэпера Снуп Догга обвинили в принуждении к оральному сексу. Женщина, имя которой не раскрывается, подала на хип-хоп-исполнителя в суд, пишет TMZ.

Истица утверждает, что акт сексуального насилия произошел 29 мая 2013 года после выступления Снуп Догга в городе Анахайм, штат Калифорния. По ее словам, после шоу партнер рэпера Дон Хуан (также известен под псевдонимами Мэджик и Бишоп) предложил отвезти ее домой. Женщина якобы уснула в машине. Проснувшись, она обнаружила, что Хуан отвез ее в свой дом. Она решила поспать у него, однако проснулась ранним утром от того, что тот совал ей в рот свой пенис.

Как утверждается в иске, после этого Хуан дал женщине одежду и пообещал отвезти в студию к Снуп Доггу, который мог бы дать ей работу. Женщина оделась и отправилась в туалет, и, по ее словам, в этот момент к ней зашел сам рэпер и тоже принудил ее к оральному сексу, пока она сидела на унитазе. Хуан также предложил ей сделать совместное фото с артистом, на что та согласилась. Истица добавила, что Снуп Догг не согласился дать ей работу, поскольку та «отказалась сделать ему минет с энтузиазмом».

Источник поведал, что предполагаемая жертва якобы потребовала от Снуп Догга и Дона Хуана около десяти миллионов долларов за произошедшее, однако ей отказали.

Отмечается, что рэпер отверг все обвинения неназванной истицы. Он опубликовал в Instagram пост, объявив о «начале сезона золотоискателей». Представитель артиста подчеркнул, что женщина подала в суд перед выступлением Суп Догга на Супербоуле в надежде на то, что рэпер согласится не поднимать шум и заплатит ей деньги.