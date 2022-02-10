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Россиянина приговорили к сроку за двойное убийство милиционеров

В Москве мужчину приговорили к 15 годам колонии за убийство двух милиционеров в 90-х

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Москве суд приговорил к 15 годам 51-летнего жителя столицы Олега Бабаева, который в 1995 году убил двух сотрудников вневедомственной охраны милиции. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Суд вынес решение на основании обвинительного вердикта присяжных.

Установлено, что 10 июля 1995 года в Булатниковском проезде в Москве у Бабаева произошел конфликт с двумя милиционерами. Они остановили мужчину, Бабаев сел на заднее сиденье автомобиля и выстрелил в сотрудников милиции из пистолета. После этого подсудимый сбежал с места преступления и по поддельному паспорту покинул Россию.

На тот момент Бабаеву было 24 года.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, установить личность преступника помогло то, что милиционеры успели продиктовать номер машины Бабаева в эфир коллегам.

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Мария Рубникович
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