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Одновременно зачатые брат и сестра родились с разницей в пять лет

19-летняя девушка узнала, что ее 13-летний брат приходится ей близнецом

Пользовательница TikTok @annahipkinxo рассказала, что она и ее младший брат оказались близнецами, хотя родились с разницей в пять лет. Об этом сообщает The Mirror.

19-летняя Анна Хипкин была поражена, когда узнала, что ее 13-летний брат Джек технически приходится ей близнецом, несмотря на то, что он на пять лет младше ее. Это значит, что брат и сестра были зачаты одновременно.

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Заявление Хипкин запутало пользователей. В последующих видео девушка пояснила, что и ее, и брата зачали посредством одной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Но вместо того, чтобы выносить двух близнецов, мать пользовательницы TikTok решила заморозить один эмбрион до тех пор, пока не будет готова к появлению на свет второго ребенка. Это произошло через пять лет после рождения Хипкин. Девушка подчеркнула, что она и ее брат не являются идентичными близнецами.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые из них заявили, что факт одновременного зачатия посредством ЭКО не делает их близнецами. «Если следовать этой логике, все братья и сестры — двойняшки, так как у них одни и те же родители», — отметил один из них.

«У одной из моих подруг такая же история. Их родители провели процедуру ЭКО и родили ее, а спустя 10 лет — ее близнеца», — отметил другой комментатор.

Ранее сообщалось, что блогер рассказала, что она и ее брат являются близнецами, которые были зачаты одновременно, но родились в разные дни и с разницей в два года. Брат и сестра были зачаты в один день посредством экстракорпорального оплодотворения из одной партии эмбрионов.

Алиса Дмитриева
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