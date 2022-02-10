В США начали отказываться от нефтегазовых компаний

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк продаст акции и долговые обязательства 21 производителя сланцевой нефти, среди которых Chesapeake Energy Corp, Hess Corp и Pioneer Natural Resources. Причиной начала отказа от нефтегазовых компаний фонд штата назвал их неготовность к переходу на низкий уровень выбросов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Для защиты государственного пенсионного фонда мы ограничиваем инвестиции в компании, которые, по нашему мнению, не готовы адаптироваться к низкоуглеродному будущему», — рассказал финансовый контролер штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи. В ходе проверки выяснилось, что эти компании продолжают вкладывать значительные суммы в высокорискованные и дорогостоящие активы. Фонд продаст акции на общую сумму 238 миллионов долларов и сделает это «разумным образом и в разумные сроки».

Тем не менее фонд сохранит активы еще 21 сланцевой нефтегазовой компании, среди которых ConocoPhillips, CNX Resources Corp и EQT Corp. Представитель ConocoPhillips в связи с этим напомнил о недавних заявлениях компании об усилиях по охране окружающей среды и снижении уровня выбросов.

Экологические активисты хотят добиться более крупной продажи активов акций нефтегазовых компаний, и они уже получили поддержку со стороны некоторых университетов и учреждений. Они также высоко оценили действия ДиНаполи, но отметили, что надеются на продажу большего количества акций.

Однако крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS) ранее заявил о своей неготовности к масштабной продаже акций нефтегазовых компаний. «Когда вы отказываетесь от акций, вы не решаете проблему изменения климата, вы не решаете никакие проблемы», — заявил директор отдела глобальных активов Симисо Нзима.

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк не является крупным держателем акций сланцевых компаний, но, будучи третьим по величине пенсионным фондом штата в стране, он внимательно следит за решениями других учреждений по поводу акций компаний, связанных с ископаемыми видами топлива.

Открытия сланцевых месторождений последних десятилетий сделали США крупнейшим в мире производителем нефти и ведущим экспортером природного газа. Работы на сланцевых месторождениях были прекращены в начале пандемии из-за падения цен на сырье. Однако недавно рост цен на нефть привел к возрождению сланцевой отрасли США — компании активно вкладываются в производство и надеются, что рост цен с лихвой покроет их расходы в будущем.