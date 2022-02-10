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Видео гигантской очереди из туристов на «Красной Поляне» возмутило россиян

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи образовались огромные очереди на подъемник

Гигантская очередь из туристов на курорте «Красная Поляна» в Сочи попала на видео и удивила россиян. Ролик появился в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

На опубликованных кадрах видно, как на горнолыжном курорте образовалось огромное столпотворение из отдыхающих — десятки лыжников и сноубордистов ждут своей очереди, чтобы сесть на подъемник. «Обстановка на вечернем катании на "Красной Поляне"», — подписали пост администраторы аккаунта.

Публикация вызвала возмущение россиян. «Интересно даже, вот не лень им всем стоять?», «Минут пять едешь, еще два часа ждешь в очереди. И стоит это все не копейки…», «А если что случится на склоне, так вообще помощи не вызвать... Безопасность-то курортам не нужна», — негодовали пользователи в комментариях.

При этом некоторые подписчики отнеслись к ситуации с юмором. «Зомби апокалипсис», «А что, вся страна в отпуске? Я один работаю?», «Это же московское метро в час пик, только все на лыжах», «Ребята, омикрон не пробегал случайно?» — шутили они.

Валентина Процкова
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