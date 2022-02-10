Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о «чудовищном» сценарии ядерной войны из-за ситуации на Украине

Нобелевский лауреат представил сценарий ядерной войны из-за эскалации конфликта на Украине

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Кризис в отношениях между западными странами и Россией может стать причиной ядерной войны, которая обернется чудовищными рисками для всей планеты. О подробностях возможного военного конфликта, который может начаться из-за эскалации напряженности на Украине, в своей статье для The Nation рассказал лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд.

Ученый из США представил сценарий атомной войны обратившись к ситуации вокруг Украины. Хелфанд уверен, что столкновение между Москвой и Киевом не только обернется тысячей жертв и гуманитарной катастрофой, но станет катализатором полномасштабной войны с применением ядерного оружия между НАТО и Россией.

Материалы по теме:
Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по безопасности. На что готов Запад после обострения вокруг Украины?
Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по безопасности.На что готов Запад после обострения вокруг Украины?
2 февраля
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
Вчера

«Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн», — рассказал ученый, отметив, что взрыв ядерной бомбы лишь в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тысячам жертв.

Хелфанд, ссылаясь на отчеты 2002 года рассказал, что при обмене ядерными ударами в первые полчаса войны в Соединенных Штатах погибнет 78 миллионов человек, если Россия использует хотя бы 300 боеголовок из 3,5 тысячи единиц имеющегося оружия.

«В течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения», — предупредил ученый.

По словам лауреата, даже 250 боеголовок мощностью 100 килотонн хватит, чтобы снизить среднюю глобальную температуру на земле на 10 градусов. «И этого будет достаточно, чтобы спровоцировать беспрецедентный голод», — указывает Хелфанд.

«Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, а также в не менее напряженных отношениях США с Китаем», — заключил ученый.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Британский парламент одобрил ужесточение санкционного режима против России
В ООН оценили слова Украины о членстве России в Совбезе
В МИД отреагировали на ужесточение британских санкций против России
Россию предупредили о решимости НАТО и ЕС
Раскрыты подробности санкций Великобритании против России
Зеленский обсудил со Столтенбергом действия в отношении России
В России заявили о возникновении на Украине новых группировок националистов
Крупнейший банк Нидерландов заставит клиентов стать «зелеными»
Российский «Союз» стартовал с космодрома во Французской Гвиане
На Украине предложили нанести удары по российским военным заводам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.