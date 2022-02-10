В США рассказали о «чудовищном» сценарии ядерной войны из-за ситуации на Украине

Кризис в отношениях между западными странами и Россией может стать причиной ядерной войны, которая обернется чудовищными рисками для всей планеты. О подробностях возможного военного конфликта, который может начаться из-за эскалации напряженности на Украине, в своей статье для The Nation рассказал лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд.

Ученый из США представил сценарий атомной войны обратившись к ситуации вокруг Украины. Хелфанд уверен, что столкновение между Москвой и Киевом не только обернется тысячей жертв и гуманитарной катастрофой, но станет катализатором полномасштабной войны с применением ядерного оружия между НАТО и Россией.

«Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн», — рассказал ученый, отметив, что взрыв ядерной бомбы лишь в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тысячам жертв.

Хелфанд, ссылаясь на отчеты 2002 года рассказал, что при обмене ядерными ударами в первые полчаса войны в Соединенных Штатах погибнет 78 миллионов человек, если Россия использует хотя бы 300 боеголовок из 3,5 тысячи единиц имеющегося оружия.

«В течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения», — предупредил ученый.

По словам лауреата, даже 250 боеголовок мощностью 100 килотонн хватит, чтобы снизить среднюю глобальную температуру на земле на 10 градусов. «И этого будет достаточно, чтобы спровоцировать беспрецедентный голод», — указывает Хелфанд.

«Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, а также в не менее напряженных отношениях США с Китаем», — заключил ученый.