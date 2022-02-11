Россияне увидели темнокожего эльфа в сериале по «Властелину колец» и оскорбились

Русскоязычные пользователи Twitter оскорбились из-за того, что создатели сериала по вселенной «Властелина колец» выбрали темнокожего актера на роль эльфа. Дискуссия в соцсети развернулась после выхода постера проекта с пуэрториканским артистом Исмаэлем Крусом Кордовой в образе эльфа Арондира.

«Ну все, сделали официально черного эльфа. Осуждаю их за это», — написал пользователь @Ringlin2. В комментариях к посту критики кастинга заявили, что «эльфы — представители европейской мифологии, а в Европе живут белые», обвинили авторов в небрежном отношении к первоисточнику и посетовали на то, что из мира Джона Рональда Толкина «лепят современную повестку».

Постер к сериалу компании Amazon впервые обнародовал журнал Vanity Fair 10 февраля. Отмечается, что Кордова станет первым темнокожим актером в истории, который сыграет эльфа из вселенной Толкина. По сюжету, его персонаж влюблен в человеческую целительницу (Назанин Бониади).

Ранее стало известно, что в новом «Властелине колец» появится чернокожий хоббит. Его сыграет британский актер Ленни Генри.