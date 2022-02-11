Россиянам дали совет по защите от интернет-мошенников в предверии Дня влюбленных

В предверии Дня святого Валентина значительно выросло число фишинговых атак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Check Point Software (CPS), аналитики которой дали россиянам советы по защите от интернет-мошенников.

В январе эксперты компании обнаружили, что число доменов, связанных с праздником, выросло на 152 процента по сравнению с показателями декабря. Согласно исследованию CPS, 6 процентов от общего числа созданных сайтов были вредоносными, еще 55 процентов специалисты сочли подозрительными. «В этом году злоумышленники особенно активно отслеживают тех, кто ищет подарок к 14 февраля», — заявил руководитель группы исследования данных CPS Омер Дембински.

Чтобы избежать утечки личных данных, эксперты компании рекомендовали в преддверии Дня всех влюбленных крайне настороженно относиться к электронным письмам, отправленным якобы от лица известных сайтов, в которых пользователю предлагаю сбросить пароль. Ссылки в таких письмах нередко ведут на мошеннические фишинговые сайты. «Если вы получили электронное письмо для сброса пароля, зайдите на сайт через браузер (не нажимайте на встроенные ссылки) и измените на нем пароль (и на других сайтах, где вы используете этот пароль)», — посоветовали в CPS.

«Никогда не сообщайте свои учетные данные. Их кража — распространенная цель кибератак», — также предупредили аналитики компании. Многие люди используют одинаковые логины и пароли для разных профилей, поэтому получив доступ к одному аккаунту, с высокой долей вероятности злоумышленники получат доступ и к другим, отметили в CPS.

Эксперты также посоветовали избегать подозрительно выгодных предложений. Они подчеркнули, что настоящие компании не будут продавать дорогие гаджеты или ювелирные изделия с огромными скидками. Кроме того, специалисты рекомендовали совершать покупки на оригинальных сайтах и не нажимать на рекламные ссылки в электронных письмах.

Еще одним признаком фишингового письма являются опечатки. Поэтому эксперты призвали проверять сообщения на ошибки. Аналитики компании предупредили: опечатки должны вызывать подозрение, потому что крупные компании тщательно проверяют тексты своих рассылок.