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Вора в законе Нукри Гальского снова выдворили из Украины

Вору в законе Нукри Гальскому снова запретили въезд на Украину, на этот раз на пять лет

Фото: «Прайм Крайм»

Криминального авторитета, находящегося в санкционном списке совета национальной безопасности и обороны (СНБО), снова выдворили из Украины — вору в законе Нукри Гальскому теперь на пять лет запрещен въезд в страну. Об этом сообщает «Праймкрайм».

По данным издания, 34-летний авторитет с грузинскими корнями попал на территорию Украины вне официальных путей, и тому есть причина.

В декабре 2018 года Гальского уже задерживали в Киеве, когда он пытался распространить свое влияние на членов преступной среды в столице. В частности, Нукри пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. После задержания правоохранители выдворили вора с запретом въезда в Украину на три года. Теперь этот срок увеличен до пяти лет.

Нукри Гальский находится в перечне попавших в санкционный список СНБО «субъектов повышенного преступного воздействия, к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции».

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Леонид Микуляк
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Вора в законе Нукри Гальского снова выдворили из Украины
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