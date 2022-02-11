Вора в законе Нукри Гальского снова выдворили из Украины

Криминального авторитета, находящегося в санкционном списке совета национальной безопасности и обороны (СНБО), снова выдворили из Украины — вору в законе Нукри Гальскому теперь на пять лет запрещен въезд в страну. Об этом сообщает «Праймкрайм».

По данным издания, 34-летний авторитет с грузинскими корнями попал на территорию Украины вне официальных путей, и тому есть причина.

В декабре 2018 года Гальского уже задерживали в Киеве, когда он пытался распространить свое влияние на членов преступной среды в столице. В частности, Нукри пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. После задержания правоохранители выдворили вора с запретом въезда в Украину на три года. Теперь этот срок увеличен до пяти лет.

Нукри Гальский находится в перечне попавших в санкционный список СНБО «субъектов повышенного преступного воздействия, к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции».