Блогерша показала легкий способ вывести пятна с белой одежды

Жительница Австралии показала эффективный способ вывести пятна с белой одежды. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) раскрыла рецепт самодельного раствора, с помощью которого легко можно удалить пятна с поверхности ткани. В видео она смешала в бутылке с пульверизатором четверть стакана жидкости для мытья посуды, треть стакана перекиси водорода и четыре капли эвкалиптового масла.

Затем женщина распылила полученное средство на пятно, втерла его с помощью щетки, оставила на вещи на 15 минут, а затем отправила вещь в стирку. В конце ролика она продемонстрировала, что футболка стала полностью чистой.

Зрители оценили предложенный лайфхак и поблагодарили Милу в комментариях под публикацией. «Я часто пользуюсь таким спреем, он очень помогает во время стирки», «Удивительно! Перекись водорода так полезна для многих вещей», «У меня только что закончилось купленное в магазине средство для выведения пятен, поэтому воспользуюсь твоим советом. Спасибо!» — высказывались они.

В декабре 2021 года блогерша раскрыла неожиданный способ вывести красное вино с белой одежды. Шантель Мила рассказала, что для удаления въевшихся пятен с ткани она использует недорогую пену для бритья.