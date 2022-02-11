Глава ДНР допустил обращение к России за помощью

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что ДНР обратится к России за помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация в Донбассе может пойти по такой траектории, что республика будет вынуждена пойти на такой шаг.

Ранее Пушилин заявил, что в ДНР хотели бы увидеть Украину в составе Союзного государства вместе с Россией и Белоруссией. Он отметил, что таким в ДНР желают видеть будущее страны в случае ее наступления на республики Донбасса. «Только это уже не государство Украина. Это уже несколько иное образование, которое, возможно, появится после возможной наступательной операции Украины», — заявил Пушилин.