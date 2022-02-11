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В МИД России допустили причастность Великобритании к беспорядкам в Казахстане

Представитель президента по Афганистану допустил влияние Британии на погромы в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Россия не исключает, что к организации беспорядков на территории Казахстана в начале января могла быть причастна Великобритания, однако необходимо дождаться результатов расследования произошедшего. Об этом в разговоре с «Интерфакс» заявил директор второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, массовые акции, которые переросли в погромы, никак не связаны с «афганской проблемой» напрямую, хотя среди их участников, вероятно, были и афганцы. При этом дипломат подчеркнул, что хотя правительство Казахстана пока не подтвердило эту информацию, «внешняя рука» за протестами заметна уже сейчас.

«Это похоже на британскую руку, очень похоже. И есть аргументы в подтверждение этому (...) Внешняя рука была, но талибы (движение "Талибан", признано террористическим и запрещено в России) вообще здесь ни при чем», — сказал Кабулов.

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Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Позднее экономические требования сменились политическими, а к 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки и государственные учреждения.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой ввести войска для защиты страны от вооруженных банд. На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне.

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Михаил Кириллов
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